На тимчасово окупованих територіях утворилась медична криза, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків. Так як пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів, то нині дефіцит спостерігається як в лікарнях, так й в аптеках. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості. При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування, або розміщують ранених окупантів в сусідніх відділеннях. Таким чином в регіоні спостерігається справжня медична криза", - пише ЦНС.