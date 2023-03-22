На тимчасово окупованих територіях утворилась медична криза, - Центр нацспротиву
Російські терористи створили для українців медичну кризу на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Всі лікарні в першу чергу обслуговують окупантів. Відтак для цивільних утворився дефіцит ліків. Так як пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів, то нині дефіцит спостерігається як в лікарнях, так й в аптеках. Ті ж ліки які є на полицях значно гіршої якості. При цьому, у більшості лікарнях вже не приймають цивільних на стаціонарне лікування, або розміщують ранених окупантів в сусідніх відділеннях. Таким чином в регіоні спостерігається справжня медична криза", - пише ЦНС.
- Окупанти продовжують підготовку до нової хвилі мобілізації у тимчасово захоплених районах Донецької області та створюють так звані військкомати.
- 22 березня на тимчасово окупованих територіях Луганщини армія РФ оголосила черговий етап масштабного військового вишколу в період мобілізаційних навчань.
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