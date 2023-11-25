У Токіо ввели в експлуатацію найвищий хмарочос Японії
У центрі Токіо ввели в експлуатацію найвищий у Японії хмарочос Mori JP Tower Azabudai Hills, висотою 330-метрів
Про це повідомляє Kyodo.
Споруда має 64 поверхи, на більшості з яких, із 5-го по 52-й, розміщені офісні приміщення.
Вона є частиною масштабного проєкту компанії Mori Building вартістю 4,3 мільярда доларів (640 мільярдів ієн) із трансформації та перебудови мікрорайону в центрі японської столиці, раніше забудованого невеликими дерев’яними будинками, вразливими до землетрусів та інших стихійних лих.
Збудований на площі 8,1 гектара новий комплекс Azabudai Hills, центральною спорудою якого є хмарочос, має велику зелену зону (близько 30% його площі), фешенебельний готель Aman Resorts на 122 номери й 1400 житлових апартаментів.
На території комплексу розташовані елітні ресторани, розкішні магазини, музей цифрового мистецтва teamLab і Британська школа (British School).
Очікується, що вежу та її прилеглі об’єкти щороку відвідуватимуть близько 30 мільйонів людей.
Mori JP Tower Azabudai Hills на 30 метрів перевершила попереднього власника титулу - вежу Abeno Harukas в Осаці - і майже така ж у висоту, що й Токійська телевізійна вежа, у якої 333 метри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе