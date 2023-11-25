У Токіо ввели в експлуатацію найвищий хмарочос Японії

Про це повідомляє Kyodo.

Споруда має 64 поверхи, на більшості з яких, із 5-го по 52-й, розміщені офісні приміщення.

Вона є частиною масштабного проєкту компанії Mori Building вартістю 4,3 мільярда доларів (640 мільярдів ієн) із трансформації та перебудови мікрорайону в центрі японської столиці, раніше забудованого невеликими дерев’яними будинками, вразливими до землетрусів та інших стихійних лих.

Збудований на площі 8,1 гектара новий комплекс Azabudai Hills, центральною спорудою якого є хмарочос, має велику зелену зону (близько 30% його площі), фешенебельний готель Aman Resorts на 122 номери й 1400 житлових апартаментів.

На території комплексу розташовані елітні ресторани, розкішні магазини, музей цифрового мистецтва teamLab і Британська школа (British School).

Очікується, що вежу та її прилеглі об’єкти щороку відвідуватимуть близько 30 мільйонів людей.

Mori JP Tower Azabudai Hills на 30 метрів перевершила попереднього власника титулу - вежу Abeno Harukas в Осаці - і майже така ж у висоту, що й Токійська телевізійна вежа, у якої 333 метри.