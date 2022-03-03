У Торецьку 400 житлових будинків, навчальні заклади та лікарні залишилися без опалення через окупаційний обстріл газопроводу

Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.



"Внаслідок обстрілів було пошкождено газопровід низького тиску, відключено 2 газорозподільчі пункти, припинено газопостачання на всі 19 котелень міста, внаслідок чого без опалення залишилось 400 житлових будинків (понад 15 тис. абонентів), 8 загально освітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів та 10 лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні.



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