У Торецьку 400 житлових будинків, навчальні заклади та лікарні залишилися без опалення через окупаційний обстріл газопроводу
Частина Торецьку (Донецька область) лишилась без опалення через обстріл окупантами газопроводу
Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.
"Внаслідок обстрілів було пошкождено газопровід низького тиску, відключено 2 газорозподільчі пункти, припинено газопостачання на всі 19 котелень міста, внаслідок чого без опалення залишилось 400 житлових будинків (понад 15 тис. абонентів), 8 загально освітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів та 10 лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні.
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