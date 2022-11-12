У Трампа є реальна можливість стати кандидатом в президенти й виграти у Байдена, - американський політтехнолог Смарт

Про це в ефірі Еспресо заявив американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт.

"У Трампа є серйозна можливість виграти праймеріз серед республіканців. Щоб виграти їх треба набрати просто більше голосів, ніж в іншого кандидата. У нього є підтримка в Республіканській партії — десь 40% чи більше", - зазначив він.

За словами Смарта, для будь-якого штату — це достатньо багато, щоб виграти праймеріз.

"Як він може перемогти на виборах президента? Якщо продовжиться непопулярність Байдена. У нього найнижчий рейтинг серед президентів у історії. Тому є реальним, що Трамп переможе проти Байдена. Це було б дуже погано для України", - підсумував політтехнолог.

На початку листопада Трамп заявив, що “дуже ймовірно”, що буде балотуватися у 2024 році на посаду глави держави.

Колишній президент США Дональд Трамп назвав результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою"

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