У трьох селах Харківщини відновили газопостачання
На Харківщині у трьох селах Балаклійської громади відновили газопостачання
Про це йдеться в телеграмі Харківської ОВА.
Харківгаз провів ремонтні роботи на газорозподільних мережах у Харківському й Ізюмському районах.
"У результаті відновлено газопостачання в три села Балаклійської громади Ізюмського району та виконано частину робіт із локалізації пошкоджень газових об‘єктів у Дергачах", - наголосили в ОВА.
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