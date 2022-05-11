Про це йдеться в телеграмі Харківської ОВА.

Харківгаз провів ремонтні роботи на газорозподільних мережах у Харківському й Ізюмському районах.

"У результаті відновлено газопостачання в три села Балаклійської громади Ізюмського району та виконано частину робіт із локалізації пошкоджень газових об‘єктів у Дергачах", - наголосили в ОВА.

10 травня ЗСУ звільнили на Харківщині Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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