У Тростянці мешканці можуть отримати гуманітарну допомогу, - міськрада
Мешканці Тростянця, Сумської області, можуть отримати гуманітарну допомогу в центрі міста або попросити її доставити за потрібною адресою
Про це заявили у Тростянецькій міськраді.
"Мешканці Тростянецької громади можуть отримати допомогу в центрі міста. У місті досі великі проблеми зі зв'язком, тому якщо ви знаєте, що ваші близькі не зможуть фізично дістатись до центру міста, за цим посиланням можете залишити дані, куди потрібно доставити допомогу, й ми максимально швидко спробуємо привезти її", - ідеться в повідомленні.
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