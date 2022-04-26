У Центр протидії дезінформації розповіли про нові фейки від російських пропагандистів
Центр протидії дезінформації при РНБО України представив добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які російська пропаганда спродукувала впродовж доби
Про це ЦПД при РНБО повідомляє у телеграмі.
Зазначається, що незважаючи на заяву віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про те, що домовленостей про гуманітарні коридори з "Азовсталі" не було, міноборони РФ повідомило, що "київська влада зірвала гуманітарну операцію" цивільного населення, що переховується на території комбінату. У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.
Також, незважаючи на попередні повідомлення про збір силовиками РФ уламків збитих українських дронів для підготовки провокацій, кілька російських Телеграм-каналів повідомили, що в Курській області РФ було збито ударний безпілотник "Байрактар", який перебуває на озброєнні ЗСУ. У ЦПД застерігають, що це фейк.
Крім того, пропагандисти РФ повідомили, що російське с. Нехотіївка (Білгородська область) "обстріляли з боку України". За їх словами, "пошкоджено житлові будівлі та особистий транспорт". У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.
- Нагадаємо, у Росії поширюють фейк про збитий український дрон, який підпалив нафтобазу у Брянську
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