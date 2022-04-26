У Центр протидії дезінформації розповіли про нові фейки від російських пропагандистів

Про це ЦПД при РНБО повідомляє у телеграмі.

Зазначається, що незважаючи на заяву віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук про те, що домовленостей про гуманітарні коридори з "Азовсталі" не було, міноборони РФ повідомило, що "київська влада зірвала гуманітарну операцію" цивільного населення, що переховується на території комбінату. У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.

Також, незважаючи на попередні повідомлення про збір силовиками РФ уламків збитих українських дронів для підготовки провокацій, кілька російських Телеграм-каналів повідомили, що в Курській області РФ було збито ударний безпілотник "Байрактар", який перебуває на озброєнні ЗСУ. У ЦПД застерігають, що це фейк.

Крім того, пропагандисти РФ повідомили, що російське с. Нехотіївка (Білгородська область) "обстріляли з боку України". За їх словами, "пошкоджено житлові будівлі та особистий транспорт". У ЦПД застерігають, що це маніпуляція.



Нагадаємо, у Росії поширюють фейк про збитий український дрон, який підпалив нафтобазу у Брянську

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку.