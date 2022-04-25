У Росії поширюють фейк про збитий український дрон, який підпалив нафтобазу у Брянську
Ці ж фото вже публікувалися місяць тому
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Російські телеграм-канали розповсюджують фото українського дрону U22 Airbone, нібито збитого 25 квітня у небі над Курською областю. Але ці ж фото вже публікувалися місяцем раніше, зокрема, самими прокремлівськими телеграм-каналами, коли стверджувалося, що аналогічний український дрон був збитий у м. Клинці Брянської області 24 березня. Тобто через місяць ті самі фото, перевернуті у фоторедакторі, знову намагаються видати за новий збитий дрон!", - написав Братчук, виклавши у Телеграм фото.
"Приводом для подібних публікацій могли бути нещодавні загоряння інфраструктурних об'єктів у Тверській та Брянській областях. Також у російських ЗМІ постійно нагнітається істерія щодо “обстрілів” нібито українськими військовими об'єктами у Білгородській області", - зауважив речник голови Одеської ОВА.
- Нагадаємо, 25 квітня у Брянську в РФ вибухнула та горить нафтобаза.
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