Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.



"Російські телеграм-канали розповсюджують фото українського дрону U22 Airbone, нібито збитого 25 квітня у небі над Курською областю. Але ці ж фото вже публікувалися місяцем раніше, зокрема, самими прокремлівськими телеграм-каналами, коли стверджувалося, що аналогічний український дрон був збитий у м. Клинці Брянської області 24 березня. Тобто через місяць ті самі фото, перевернуті у фоторедакторі, знову намагаються видати за новий збитий дрон!", - написав Братчук, виклавши у Телеграм фото.



"Приводом для подібних публікацій могли бути нещодавні загоряння інфраструктурних об'єктів у Тверській та Брянській областях. Також у російських ЗМІ постійно нагнітається істерія щодо “обстрілів” нібито українськими військовими об'єктами у Білгородській області", - зауважив речник голови Одеської ОВА.

Нагадаємо, 25 квітня у Брянську в РФ вибухнула та горить нафтобаза.

Влада Брянська через пожежу на нафтобазі евакуювала учнів шкіл та співробітників деяких закладів