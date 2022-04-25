Влада Брянська через пожежу на нафтобазі евакуювала учнів шкіл та співробітників деяких закладів, - ЗМІ
У російському Брянську, де 25 квітня вибухнула нафтобаза, відбувається масова евакуація учнів шкіл та співробітників деяких закладів
Про це повідомляє місцеве видання "Новини Брянська".
За його даними, у Брянську відбувається масова евакуація людей з закладів через пожежу на нафтобазі, спричинену вибухом.
Так, влада міста евакуювала кчнів п'яти шкіл, дитячого садочка, арбітражного суду. Крім того, навулицю вивели з будівлі співробітників мерії.
Посилаючись на слова очевидців, ЗМІ повідомляє про прибуття співробітників міністерства надзвичайних ситуацій. Офіційних коментарів немає.
- Нагадаємо, в російському Брянську пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.
- 1 квітня, у російському Бєлгороді загорілося нафтобаза. Тоді губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі. За даними української розвідки, росіяни можуть інсценувати атаки на власні об'єкти у РФ, аби виставити Україну перед своїми громадянами злочинною державою.
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