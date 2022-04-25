У Брянську в РФ вибухнула та горить нафтобаза

Про це повідомляють у телеграм-каналах та публікують відповідне відео.

Зазначається, що жителі Брянська кажуть про вибухи та пожежу в районі місцевої нафтобази. За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа.

Влада Брянської області підвередила ТАСС, що горять резервуари на нафтобазі. На місці працюють пожежники.



5 канал пише, що за не підтвердженою інформацією, внаслідок пожежі горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Снєжетьский вал.

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли в прикордонних з Україною областях РФ стають пожежі та вибухи. Зокрема, 1 квітня, у російському Бєлгороді загорілося нафтобаза. Тоді губернатор області звинуватив ЗСУ в авіаударі. За даними української розвідки, росіяни можуть інсценувати атаки на власні об'єкти у РФ, аби виставити Україну перед своїми громадянами злочинною державою.

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