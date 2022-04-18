Росіяни повинні звикати до цього, - головний український розвідник Буданов про вибухи у Бєлгороді
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіянам слід усвідомити, що війна може прийти й на їхню територію
Про це Буданов заявив у інтерв'ю Spiegel.
Буданов відмовився коментувати припущення німецького журналіста, що українська армія, вочевидь, проводила операції в глибині ворожої території, зокрема на початку квітня на паливному складі в російському місті Бєлгород.
Водночас він порадив росіянам звикати до подібних інцидентів та усвідомити, що вперше з 1943 року можуть відбуватися напади і на їхню територію.
"Звісно, росіяни не хотіли навіть уявляти, що війна може торкнутися їхньої території. Я розумію, що їм важко визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на територію Росії. Але до цього їм треба звикати", - сказав Буданов.
Він додав, що росіяни можуть інсценувати атаки на власні об'єкти у РФ, аби виставити Україну перед своїми громадянами злочинною державою.
"Є ознаки таких планів. Метою таких інсинуацій зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію власного суспільства, яке масово відмовляється боротися. Їм потрібно показати, що Україна – це терористична держава, загроза, яку потрібно зупинити. А по-друге, щоб відвернути увагу суспільства від Бучі, інших випадків зґвалтування та вбивств дітей. Тож якщо найближчими днями вибухнуть вокзали, електростанції чи паливні баки, а Україну щоразу звинувачуватимуть, я не буду дуже здивований", - пояснив Буданов.
- 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.
- У Міноборони України, у відповідь на звинувачення в атаках на Бєлгород, наголосили, що проводять оборонну операцію.
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