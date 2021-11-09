У центральній частині Туреччини стався землетрус

Про це повідомляє турецьке управління з попередженя та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).



8 листопада о 20:43 було зафіксовано поштовх силою 5,1 бала за шкалою Ріхтера в районі Мерам в центральній частині Туреччини. Вогнище землетрусу знаходилося на глибині 6,82 км.



Жертв немає. Землетрус знищив як мінімум дві закинуті будівлі. Деякі люди покинули свої домівки та залишалися в автомобілі всю ніч.



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