У Центральному Китаї знайшли шість стародавніх гробниць віком до 2000 років
У китайській провінції Хунань було проведено розкопки шести стародавніх гробниць віком близько 1000-2000 років
Про це повідомляють Синьхуа Новости.
В Інституті культурних реліквій та археології провінції Хунань розповіли, що ці поховання розташовані в городищі Дутоу, що в повіті Ліньу міста Ченьчжоу.
Чотири знайдені гробниці відносяться до епохи династії Хань (202 р. до н. е. - 220 р. н. е.), п'ята - до періоду Цзінь (265-420 рр.), а шоста - до періоду Тан (618-907 рр.). Фахівці визначили, що це гробниці простолюдинів, однак знахідки надають цінні матеріали для археологічних досліджень.
Під час розкопок археологи знайшли понад 60 культурних реліквій, серед них - мідні монети, бронзові дзеркала, срібні браслети, вироби із селадону (кераміки нефритового кольору) та інші.
Довідка: Ліньу - єдине з виявлених укріплених поселень, що існували з початку ІІІ і до кінця VI ст. на стародавньому шляху за маршрутом між провінціями Хунань і Гуандун. Воно є свідченням злиття культур народів, що населяли регіони на північ і південь від гір Наньлін.
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