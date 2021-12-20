У Центральному Китаї знайшли шість стародавніх гробниць віком до 2000 років

Про це повідомляють Синьхуа Новости.



В Інституті культурних реліквій та археології провінції Хунань розповіли, що ці поховання розташовані в городищі Дутоу, що в повіті Ліньу міста Ченьчжоу.



Чотири знайдені гробниці відносяться до епохи династії Хань (202 р. до н. е. - 220 р. н. е.), п'ята - до періоду Цзінь (265-420 рр.), а шоста - до періоду Тан (618-907 рр.). Фахівці визначили, що це гробниці простолюдинів, однак знахідки надають цінні матеріали для археологічних досліджень.



Під час розкопок археологи знайшли понад 60 культурних реліквій, серед них - мідні монети, бронзові дзеркала, срібні браслети, вироби із селадону (кераміки нефритового кольору) та інші.



Довідка: Ліньу - єдине з виявлених укріплених поселень, що існували з початку ІІІ і до кінця VI ст. на стародавньому шляху за маршрутом між провінціями Хунань і Гуандун. Воно є свідченням злиття культур народів, що населяли регіони на північ і південь від гір Наньлін.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb