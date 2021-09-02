У центрі Києва через аварію знеструмлено фонтани та ТЦ "Глобус"
У Києві сталася аварія на міській електромережі, через це на Майдані Незалежності знеструмлені фонтани, частково ТЦ "Глобус" і прилеглі будівлі
Про це повідомляє Київводфон.
"У зв'язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ "Глобус" та інші прилеглі об'єкти", - йдеться в повідомленні.
Працівники Київводфонду разом із представниками ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" проводяться дії для відновлення електронапруги.
Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв буде надано згодом.
- Нагадаємо, у Києві, біля метро "Арсенальна", де 1 числа урочисто відкрили фонтан, під землю провалилась вантажівка.
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