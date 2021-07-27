У центрі Києва перекрили низку вулиць через хресну ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі

Про це повідомляє песслужба Нацполіції.



"Правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою попередження правопорушень у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб", - зазначили у поліції.



З 6:00 у Києві перекрито рух такими вулицями:

вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі);

вул. Михайлівська (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська);

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду);

вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);

Володимирський узвіз (від Європейської площі до Почтової площі);

вул. Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі);

Паркова дорога (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).