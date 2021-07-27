У центрі Києва перекрили низку вулиць через хресну ходу з нагоди річниці хрещення Київської Русі
У вівторок, 27 липня, у зв'язку з проведенням хресної ходи, присвяченої 1033-ій річниці Хрещення Київської Русі, в Києві перекривають рух транспорту низкою вулиць
Про це повідомляє песслужба Нацполіції.
"Правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою попередження правопорушень у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб", - зазначили у поліції.
З 6:00 у Києві перекрито рух такими вулицями:
- вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- вул. Михайлівська (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська);
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду);
- вул. Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- Володимирський узвіз (від Європейської площі до Почтової площі);
- вул. Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі);
- Паркова дорога (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 буде перекрито рух такими вулицями:
- вул. Михайла Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської);
- вул. Івана Мазепи (від вул. Московська до площі Слави);
- вул. Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної);
- алея Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- Дніпровський узвіз (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
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