У центрі Києві арештували будівлю російського виробника ядерного палива
У центрі Києва арештовано будівлю, яка належить російському виробнику ядерного палива, підпорядкованому Росатому, аби не допустити її перереєстрації
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Офісу генпрокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування військової агресії Російської Федерації. Правоохоронцями вживаються заходи з метою виявлення активів, які розміщені на території України і належать державі-агресору, для запобігання їх виведенню та переоформленню права власності", - йдеться в повідомленні.
Слідчі виявили будівлю площею 928,1 кв.м. в історичному центрі Києва вартістю понад 30 млн грн, яка належить та використовувалася АТ "Твел", що створене указом президента РФ.
"Відомості про право власності на цю будівлю з метою її приховування до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися. Вони були внесені лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна", - додали в прокуратурі.
Нині обговорюється передача будівлі в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.
- Служба безпеки України на початку повномасштабного вторгнення викрила агентів головного управління генштабу РФ. За даними правоохоронців, співпрацював з ворогом народний депутат Андрій Деркач.
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