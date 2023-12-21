У центрі Праги сталася стрілянина: 11 загиблих і десятки поранених, МЗС України відреагувало
Рятувальні служби Праги повідомили, що, за попередньою інформацією, жертвою стрілянини на філософському факультеті Карлового університету стали 11 людей включно зі стрільцем
Про це вони пишуть у мережі Х.
Унаслідок інциденту дев'ять людей зазнали серйозних поранень, п'ять чи шість – поранень середньої тяжкості й ще 10 – легких поранень. Рятувальники попередили, що інформація ще може змінитись.
Стрілянина відбулася на території факультету мистецтв Карлового університету, розташованого на площі Яна Палаха у Празі. Очевидці говорили, що бачили стрільця на даху будівлі факультету, і він нібито вів вогонь по них. Пізніше його було ліквідовано. Під час стрілянини частина людей вибігла з будівлі на вулицю, частина сховалася на даху будівлі.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що МЗС відстежує ситуацію довкола інциденту.
"Інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями", - зазначив речник.
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