Таку заяву зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Андрій Юсов ствердив, що не варто прив'язуватися до календаря святкових дат у контексті нових можливих масованих ударів РФ.

"Тому, що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад - засідання ООН... можуть бути по понеділках, середах або четвергах... а можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема військовою чи внутрішньополітичною на території РФ", - сказав представник ГУР.

Він наголосив: попри напружену ситуацію взимку, вона зробить нас сильнішою, адже Росія продовжить спроби знищити енергетичні об'єкти України.

"Рашисти та Путін не приховують свого наміру бити надалі по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО та посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає", - поінформував Юсов.

Нагадаємо, раніше в етері телеканалу "Еспресо" військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що ще 9 місяців тому у РФ перевели виробництво ракет "калібр" та інших крилатих ракет на роботу у три зміни і саме зараз, у грудні, це дало росіянам результат.

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