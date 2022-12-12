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Росіяни змогли прискорити темпи виробництва ракет та бойових літаків за останні два місяці, - військовий експерт Киричевський

12 грудня, 2022 понедiлок
17:05
війна з Росією ракета

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що ще 9 місяців тому у РФ перевили виробництво ракет "калібр" та інших крилатих ракет на роботу у три зміни і саме зараз, у грудні, це дало росіянам результат

Про це він розповів в етері Еспресо.

Іван Киричевський дав коментар щодо збільшення виробництва ракет оборонно-промисловим комплексом РФ.

"Для початку пригадаємо, як один діяч на початку березня заявив, що ракети "калібр" начебто вичерпалися у ворога. Але через два-три тижні Генштаб ЗСУ дав повідомлення, що росіяни ще тоді перевели виробництво ракет "калібр" та інших крилатих ракет на роботу у три зміни. Очевидно, що саме зараз у грудні, за 9 місяців, така робота у три зміни дала росіянам результат. Якщо говорити, що у червні-липні могло бути питання про те, що навряд чи противник може відновити запаси своїх високоточних ракет, то зараз виходить, що у них є можливість буквально "з коліс" поповнювати свої ракетні арсенали", - зазначив Киричевський.

Військовий експерт зауважив, що з 18 листопада Міноборони України заявляло про темп виробництва росіян у 120 ракет типу Х-101 за весь час війни, а за три тижні після того ГУР МОУ робить заяву по цифрі виробництва противником ракет у два рази більше. І тут може бути два варіанти: або за ці три тижні наша розвідка здобула точніші дані, які дозволяють стверджувати, що ракет повітряного базування у Росії виробляється більше, бо досі вважалося, що росіяни виготовляють більше морських ракет "калібр".

"Або ж ще більш неприємний для нас момент, що противник міг за останні декілька тижнів прискорити темпи виробництва крилатих ракет повітряного базування. Є ще тривожна тенденція, що останні два місяці росіяни прискорили виробництво бойових літаків. Досі вважалося, що під тиском санкцій Росія в принципі не зможе виготовляти військові літаки, але, на жаль, трохи не так. Виходить за жовтень-листопад російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК - ред.) зміг дати армії РФ до десяти літаків Су-24, також сумарно до десяти літаків Су-30СМ і Су-35С і навіть росіяни змогли виготовити аж п'ять транспортних літаків Іл-76МД90. Тобто з однієї сторони, російський ОПК виконав контрактні графіки замовлення, що не можна назвати роботою у надзвичайному режимі, але нюанс у тому, що у попередні роки російські літакобудівники стабільно графіки поставок зривали, а тут вони раптом почали працювати по графіку, також і виробництво крилатих ракет покращило свої темпи. А тепер, якщо виявляється, що кожна масована атака для них - два місячних еквіваленти виробництва лише по ракетах Х-101 та "калібр", то це означає, що росіяни мають запас ракет на 3-5 ракетних обстрілів мінімум, і що у них немає факторів, які могли б їх зупинити. Навіть, якщо виявиться, що наступний ракетний удар буде зовсім безрезультативним, то все одно противник має ресурс для нових атак, і як мінімум до весни ми будемо у стані постійної перманентної ракетної загрози", - пояснив Іван Киричевський.

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Україна
Росія
зброя
санкції проти Росії
ракетний удар
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