Про це він розповів в етері Еспресо.



Олег Катков дав коментар щодо знайдених комплектуючих американського виробництва у збитій російській ракеті Х-101.



"Мова йде про конвертор напруги, тобто модульне рішення від американської компанії, яка активно постачає свої комплектуючи для багатьох компонентів, у тому числі ця компанія є одним з виробників компонентів за прямими контрактами для Пентагону. Але також вона виробляє компоненти і для цивільного ринку. Тобто сказати, що цей знайдений компонент у ракеті Х-101 перебуває під санкціями, неможливо. Однак, можна говорити, що РФ використовує цивільні компоненти у своїх розробках, відповідно, можна дослідити шляхи, як саме вони були закуплені та потрапили до заводу у РФ з виробництва ракет Х-101", - зауважив військовий експерт.



Олег Катков підкреслив, що вкрай важливо дослідити ланцюг отримання цих компонентів для ракет, тому що тоді можливо припинити постачання подібних комплектуючих до РФ і тим самим ускладнити виготовлення Х-101.



"Отже, коли ми говоримо, що введені санкції не дозволяють РФ виробляти нове сучасне озброєння, то це так не працює, якби нам здавалося. І велика кількість компонентів закордонного походження використовується оборонно-промисловим комплексом РФ з цивільного ринку. Тобто росіяни використовують ті компоненти, які можуть купити, тому що саме компоненти для військової техніки, їм почали припиняти постачати ще з моменту анексії Криму, бо з 2014 року вони вже були під санкціями. Але треба визнати те, що сьогодні у світі підсанкційний режим, на мій погляд, не досить ефективний", - наголосив Катков.

Раніше Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", зазначив, що через залежність російських ракет від іноземних запчастин їхнє виробництво стає поштучним, 2-3 на тиждень

22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про кількість ракет, які залишилися в Росії

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