Про це він розповів в етері Еспресо.



Військовий експерт дав коментар щодо запасів ракет у РФ.



"Ракетні запаси відновлювальні. Росіяни мають виробництво ракет, яке не є серійним, а залежне від контрабанди запчастин, які у своїй більшості мають іноземне походження. Фактично всі ракети, які зараз використовує Росія, є радянськими проєктами, а свої характеристики вони підвищили шляхом використання обладнання та запчастин іноземного походження. Ці підвищені характеристики надають їм деякі переваги перед ППО. Однак, саме залежність від іноземних запчастин і робить їх виробництво поштучним. Тобто, якщо є все необхідне, то вони можуть робити 2-3 ракети на тиждень, а можливо навіть і менше, бо залежить від наявності запчастин", - пояснив військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву".



Олександр Коваленко зауважив, що запас ракет ніколи не закінчиться у РФ, тому що завжди буде якесь мінімальне виробництво.



"А те, що зараз використовується, то можна вже говорити про недоторканий запас, бо навіть у найкращі часи для Росії, вона деяку номенклатуру ракетної зброї виробляла у невеликій кількості. А зараз у більш скрутні часи через санкції та інші фактори, це виробництво у росіян фактично знаходиться в анабіозі, тобто воно є, але не настільки потужне, аби забезпечувати кожного дня по 100 обстрілів території України ракетною зброєю", - зазначив Коваленко.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом протиповітряна оборона збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також 10 дронів-камікадзе.

Також в Інституті вивчення війни з'ясували, чому РФ завдала масованого ракетного удару по Україні саме 15 листопада

16 листопада Генштаб повідомив, що ЗСУ збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон"

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