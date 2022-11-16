Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на фейсбук.

За добу 15 листопада під масований ракетний обстріл окупантів потрапила низка областей: Київська, Житомирська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Хмельницька та інші.

Відомо, що ворог влучив по об'єктах військової, критичної й цивільної інфраструктури.

Повідомляється, що війська РФ запустили по Україні понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше ніж 10 ударних БПЛА.

За уточненою інформацією, ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".

У Генштабі наголошують: "Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення".

За 15 листопада війська РФ завдали 43 авіаційні удари та здійснили більш як 40 обстрілів з РСЗВ.

Нагадаємо: голова МВС повідомляв, що під час масованої ракетної атаки РФ було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодженння 15 об'єктів енергетичної.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Внаслідок атаки на столицю в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.

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