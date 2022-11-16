Масована атака по Україні: ЗСУ збили 77 крилатих ракет, 10 "шахедів" та "оріон"
Окупанти протягом 15 листопада випустили по більшості областей України понад 90 ракет, проте Сили оборони України знищили 77
Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ на фейсбук.
За добу 15 листопада під масований ракетний обстріл окупантів потрапила низка областей: Київська, Житомирська, Вінницька, Полтавська, Львівська, Хмельницька та інші.
Відомо, що ворог влучив по об'єктах військової, критичної й цивільної інфраструктури.
Повідомляється, що війська РФ запустили по Україні понад 90 ракет Х-101 та "Калібр" і більше ніж 10 ударних БПЛА.
За уточненою інформацією, ЗСУ знищили 77 крилатих ракет, 10 іранських ударних дронів Shahed-136 та один БПЛА "Оріон".
У Генштабі наголошують: "Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти по лінії зіткнення".
За 15 листопада війська РФ завдали 43 авіаційні удари та здійснили більш як 40 обстрілів з РСЗВ.
- Нагадаємо: голова МВС повідомляв, що під час масованої ракетної атаки РФ було уражено більш як 30 об'єктів інфраструктури, Кирило Тимошенко також інформував про пошкодженння 15 об'єктів енергетичної.
- Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.
- Внаслідок атаки на столицю в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.
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