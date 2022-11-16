Пошкоджено близько 30 об'єктів унаслідок атаки росіян 15 листопада

Про це інформував міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

У результаті ракетних обстрілів 15 листопада Росія завдала шкоди орієнтовно 30 об'єктам інфраструктури України.

"Дійсно можна сказати, що в більшості випадків наше ППО спрацювало", – зазначив очільник МВС.

Монастирський наголосив, що оцінка завданої шкоди ще триває. Станом на ранок 16 листопада на кожному з уражених об'єктів працюють спеціалісти.

Міністр повідомив: робітники МВС підтвердили, що шестеро людей отримали поранення та одна особа загинула внаслідок атак.

"Троє з них в Києві, інші троє в іншому населеному пункті. На ранок буде ще більш точна інформація", – додав Денис Монастирський.

Нагадаємо, як зазначив в ефірі Еспресо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, 15 листопада ворог випустив по Україні понад 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня.

Росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Під час масованої ракетної атаки росіяни пошкодили 15 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Через обстріли енергетичних об'єктів по всій Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Внаслідок обстрілу столиці в центральному районі міста три житлові будинки зазнали ушкоджень, загинула людина.

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