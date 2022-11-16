Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики переконані, що Кремль підготував масштабну ракетну атаку до того, як президент України Володимир Зеленський представив свої мирні пропозиції з 10 пунктів на саміті G20 15 листопада.

Зеленський під час виступу по відеозв'язку повторив, що Україна буде вести переговори з Росією, якщо Кремль повністю виведе свої війська з окупованих територій, відновить територіальну цілісність, а також забезпечує покарання за воєнні злочини.

У ISW припустили, що Кремль навмисно спланував ракетний удар по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20, враховуючи, що такий масштабний обстріл вимагає тривалої підготовки.

"Російська провоєнна спільнота в telegram стверджувала, що таким чином Кремль помстився Зеленському за "русофобські" заяви невдовзі після його виступу, але неможливість розпочати таку масовану атаку в короткий термін, насправді свідчить про незацікавленість Кремля у створенні передумов для переговорів з Україною", - дійшли висновку в ISW.

15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною. Загалом протиповітряна оборона збила 73 ракети із понад 90 випущених, а також 10 дронів-камікадзе.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb