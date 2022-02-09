У Туреччині перекинувся автобус: постраждали понад 20 пасажирів
У Туреччині в провінції Афенкарахісар перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого постраждала 21 особа
Про це повідомляє Haber Türk.
Зазначено, що аварія сталася в районі населеного пункту Пінарка на трасі Афенкарахісар-Конья.
Як відомо, водій не впорався з керуванням через сильний снігопад. Внаслідок цього автобус врізався в дорожню огорожу та перекинувся.
Постраждалих пасажирів доправили до місцевих лікарень.
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