У Туреччині перекинувся автобус: постраждали понад 20 пасажирів

Про це повідомляє Haber Türk.



Зазначено, що аварія сталася в районі населеного пункту Пінарка на трасі Афенкарахісар-Конья.



Як відомо, водій не впорався з керуванням через сильний снігопад. Внаслідок цього автобус врізався в дорожню огорожу та перекинувся.



Постраждалих пасажирів доправили до місцевих лікарень.

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