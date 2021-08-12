У Туреччині почались повені: 6 людей загинуло
Після дощів унаслідок повеней на півночі Туреччини шестеро людей загинули, 13 - опинились в лікарнях
Про це повідомляє ЄП з посиланням на CNN Turk.
Двоє людей загинули в результаті зсуву у провінції Кастамону, ще трьох віднесло потоком води.
В районі Улус провінції Бартин, 85-річна жінка зникла,її будинок був зруйнований.
Заступник очільника МВС підтвердив, що одна людина зникла безвісти.
Тринадцять людей постраждали, коли їхні машини перекинулися через обвалений міст.
В багатьох районах припинилося електропостачання. У провінції Синоп евакуювали державну лікарню.
Міністерство оборони повідомило, що в регіоні перебувають гелікоптери для евакуації у безпечні райони та лікарні.
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