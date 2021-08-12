У Туреччині почались повені: 6 людей загинуло

Про це повідомляє ЄП з посиланням на CNN Turk.

Двоє людей загинули в результаті зсуву у провінції Кастамону, ще трьох віднесло потоком води.

В районі Улус провінції Бартин, 85-річна жінка зникла,її будинок був зруйнований.

Заступник очільника МВС підтвердив, що одна людина зникла безвісти.



Тринадцять людей постраждали, коли їхні машини перекинулися через обвалений міст.

В багатьох районах припинилося електропостачання. У провінції Синоп евакуювали державну лікарню.

Міністерство оборони повідомило, що в регіоні перебувають гелікоптери для евакуації у безпечні райони та лікарні.