У Туреччині снігопади заблокували понад 1600 доріг

Про це пише TRT Haber.



"Снігоприбиральні бригади продовжують працювати над відкриттям 731 дороги. Пріоритет по розчищенню надається за сповіщенням про такі випадки, як захворювання, народження та смерть", - заявила місцева влада провінції Сівас, що в Центрі країни.



У східній провінції Бітліс сніг випадає впродовж останніх 10 днів. Через снігопад перекрили 67 сільських доріг. Снігоприбиральні бригади відновлюють рух транспорту. У центрі міста товщина снігового покриву становить 1,5 м, а у високогір'ї сягає 4 м.



В Ерзурумі заблоковано 92 сільські дороги. До відновлення руху залучили 1000 працівників.



У центрі Нігде товщина снігу сягає 30 см, а у високогірї - 1 м. Перекрито 131 дорогу та дві траси. Через погодні умови було призупинено навчання в місті.



У провінції Фургон заблоковані дороги в 37 районах, а в Хаккарі перекрито 325 доріг сіл і хуторів.



Через сніг у провінції Муз заблоковано дороги 37 населених пунктів.



У Кайсері сніг спричинив перебої в транспорті, 130 доріг відкрили, у 20 населених пунктах вони заблоковані.



В Ерзінджані тривають роботи з відкриття 104 сільських доріг, зокрема 3 - у центрі міста.



У провінції Ляпас снігопад викликав проблеми з рухом транспорту, особливо у високогір'ї, 15 доріг було заблоковано.



DHA пише, що погані погодні умови призвели до припинення руху автомагістраллю Конія-Анталія. У 21 районі Конії школи перевели на дистанційне навчання. Деякі держслужбовці, зокрема, вагітні й люди з особливими потребами, пішли в адміністративні відпустки.



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