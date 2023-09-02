У Туреччині вантажівка з піском зіткнулася з автобусом: 6 загиблих, 42 поранених

Про це пише TRT Haber.

Зазначається, що водій вантажівки втратив контроль над кермом й переткнув загородження посередині дороги.

Відомо, що автобус перевозив людей, які їхали на весілля з Ізміра до Кайсері. Унаслідок ДТП 5 людей, які перебували в автобусі, загинули на місці події та одна померла в лікарні. Серед загиблих є поліцейський. Водії, які постраждали в аварії, і 40 пасажирів автобуса були доставлені до лікарень.

"На місце події були направлені поліція, жандармерія, пожежна команда та бригади медиків", - додали у повідомленні.