У Туреччині вантажівка з піском зіткнулася з автобусом: 6 загиблих, 42 поранених
У районі Хоназ Денізлі в Туреччині вантажівка з піском виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автобус. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 6 людей, ще 42 отримали поранення
Про це пише TRT Haber.
Зазначається, що водій вантажівки втратив контроль над кермом й переткнув загородження посередині дороги.
Відомо, що автобус перевозив людей, які їхали на весілля з Ізміра до Кайсері. Унаслідок ДТП 5 людей, які перебували в автобусі, загинули на місці події та одна померла в лікарні. Серед загиблих є поліцейський. Водії, які постраждали в аварії, і 40 пасажирів автобуса були доставлені до лікарень.
"На місце події були направлені поліція, жандармерія, пожежна команда та бригади медиків", - додали у повідомленні.
- В румунському місті Неводар у ДТП потрапив автобус, у якому, за попередніми даними, їхали близько 40 українців.
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