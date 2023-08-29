В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих
В румунському місті Неводар у ДТП потрапив автобус, у якому, за попередніми даними, їхали близько 40 українців
Про це повідомляє румунське видання Digi24, посилаючись на румунську генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.
Автобус зачепив обмежувач висоти. 8 дорослих доставили до лікарні з черепно-мозковими травмами та травмами кінцівок. Ще 6 людей отримали медичну допомогу на місці аварії та відмовилися від госпіталізації.
Раніше, 25 серпня, на півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою, унаслідок чого щонайменше 15 людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у тяжкому стані.
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