В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих

Про це повідомляє румунське видання Digi24, посилаючись на румунську генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.

Автобус зачепив обмежувач висоти. 8 дорослих доставили до лікарні з черепно-мозковими травмами та травмами кінцівок. Ще 6 людей отримали медичну допомогу на місці аварії та відмовилися від госпіталізації.

Раніше, 25 серпня, на півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою, унаслідок чого щонайменше 15 людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у тяжкому стані.