У Туреччині вибух на вугільній шахті: є загиблі й поранені

Про це повідомляє Anadolu.

За даними влади провінції Бартин, де розташована шахта, вибух стався на глибині 300 метрів. У момент аварії в шахті перебували, за попередніми даними, понад 60 працівників.

Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що щонайменше 20 шахтарів зазнали поранень унаслідок вибуху, ще як мінімум двоє – загинули.

На місці аварії працюють екстрені служби, які евакуйовують шахтарів із-під землі на поверхню.

Прокуратура Бартина розпочала розслідування. У рятувальній службі заявили, що причиною вибуху стала аварія на трансформаторі.

Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/Gcfps5HuzU — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

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