У Туреччині вибух на вугільній шахті: є загиблі й поранені
На вугільній шахті в місті Амасра, що на півночі Туреччини, в п’ятницю ввечері пролунав вибух.
Про це повідомляє Anadolu.
За даними влади провінції Бартин, де розташована шахта, вибух стався на глибині 300 метрів. У момент аварії в шахті перебували, за попередніми даними, понад 60 працівників.
Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що щонайменше 20 шахтарів зазнали поранень унаслідок вибуху, ще як мінімум двоє – загинули.
На місці аварії працюють екстрені служби, які евакуйовують шахтарів із-під землі на поверхню.
Прокуратура Бартина розпочала розслідування. У рятувальній службі заявили, що причиною вибуху стала аварія на трансформаторі.
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