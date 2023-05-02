У Туреччині відкриють найбільшу сонячну електростанцію в Європі
Нова СЕС задовільнить потреби в електроенергії близько 2 млн осіб та зможе запобігти викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище
Про це повідомляє Анадолу.
Зазначається, що СЕС Карапинар охоплює площу 20 млн кв. метрів. Монтажні роботи на майданчику сонячної електростанції розпочалися в січні 2020 року.
Сонячна електростанція вироблятиме щорічно 3 млрд кВт електроенергії - 1% споживання електроенергії в Туреччині. За її рахунок буде задоволено потреби в електроенергії близько 2 млн осіб, а крім того, електростанція запобігатиме викидам 2 млн тонн шкідливих речовин у навколишнє середовище.
СЕС складається з 3256038 сонячних панелей, вироблених на підприємстві Kalyon Fotovoltaik. Активну фінансову підтримку проекту надав британський уряд. Загальна вартість проекту СЕС оцінюється в 1 млрд доларів.
- Глава НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що влітку в Україні можливий дефіцит електроенергії замість звичного сезонного надлишку.
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