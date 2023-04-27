Влітку в Україні можливий дефіцит електроенергії, - глава Укренерго Кудрицький
Глава НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що влітку в Україні можливий дефіцит електроенергії замість звичного сезонного надлишку
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Кудрицький пояснив, що зазвичай влітку в Україні спостерігався надлишок енергії, проте цьогоріч, через пошкодження електростанцій, може з'явитися її дефіцит.
"Дефіцит можливий, це явище сезонне. Зазвичай весною і літом в Україні спостерігається надлишок енергії, і ми задатні експортувати електроенергію, а восени та взимку, під час похолодань — її дефіцит. Цього року, через пошкодження наших електростанцій, ми можемо бачити дефіцит і влітку. Цей дефіцит будемо компенсувати збільшенням потужностей на теплоелектростанціях та імпортом енергії", - пояснив він.
- У четвер, 27 квітня, у село Норцівка Ізюмського району Харківщини повернули світло після року відсутності електроенергії.
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