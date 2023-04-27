Понад рік без електроенергії: до одного з сіл на Харківщині повернули світло
У четвер, 27 квітня, у село Норцівка Ізюмського району Харківщини повернули світло після року відсутності електроенергії
Про це пише Харківська ОВА.
Світла у селі не було з 10 березня 2022 року.
"Енергетики повернули світло в село Норцівка Ізюмського району. Цей населений пункт був знеструмлений з 10 березня минулого року. Наразі село повністю заживлено, електрику підведено до 23 домоволодінь з 96", - пише ОВА.
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