Понад рік без електроенергії: до одного з сіл на Харківщині повернули світло

Про це пише Харківська ОВА.

Світла у селі не було з 10 березня 2022 року.

"Енергетики повернули світло в село Норцівка Ізюмського району. Цей населений пункт був знеструмлений з 10 березня минулого року. Наразі село повністю заживлено, електрику підведено до 23 домоволодінь з 96", - пише ОВА.