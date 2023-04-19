Про це у facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив візит до Кувейту, під час якого дипломати обговорили допомогу для України.

"Кувейтський уряд виділив 1 млн дол. США на закупівлю потужних електрогенераторів для України. Вони будуть поставлені вже найближчим часом", - зазначив він.

Також арабська країна розглядає можливості долучитися до повоєнного відновлення України, зокрема через Кувейтський фонд арабського економічного розвитку - фінансову установу, яка нині бере участь в проєктах розвитку в багатьох країнах світу на загальну суму у $21,8 млрд.

Насамперед мова йде про будівництво нових лікарень, шкіл та дитячих садочків.

Під час переговорів країни досягнули інших домовленостей, які створять нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.