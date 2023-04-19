Кувейт виділив мільйон доларів для енергетичного сектору України
Уряд Кувейту виділив $1 млн на закупівлю електрогенераторів для України
Про це у facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснив візит до Кувейту, під час якого дипломати обговорили допомогу для України.
"Кувейтський уряд виділив 1 млн дол. США на закупівлю потужних електрогенераторів для України. Вони будуть поставлені вже найближчим часом", - зазначив він.
Також арабська країна розглядає можливості долучитися до повоєнного відновлення України, зокрема через Кувейтський фонд арабського економічного розвитку - фінансову установу, яка нині бере участь в проєктах розвитку в багатьох країнах світу на загальну суму у $21,8 млрд.
Насамперед мова йде про будівництво нових лікарень, шкіл та дитячих садочків.
Під час переговорів країни досягнули інших домовленостей, які створять нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.
- Раніше Світовий банк оголосив про виділення 200 млн доларів на фінансування проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури України.
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