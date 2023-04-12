Світовий банк виділив Україні $200 млн на відновлення енергетики

Про це повідомляє BBC.

Кошти надійдуть із Фонду допомоги, відновлення та реформи України (URTF), створеного Світовим банком для підтримки діяльності українського уряду, надання державних послуг та здійснення допомоги Україні.

Крім Світового банку, у фонд роблять свій внесок уряди Австрії, Канади, Ісландії, Японії, Литви, Нідерландів, Норвегії Швеції та Швейцарії.

У рамках проєкт передбачається екстрений ремонт мереж електропостачання та теплоцентралей, у тому числі закупівля та встановлення нових трансформаторів та іншого електрообладнання, а також мобільний бойлерних станцій.

За осінньо-зимовий період внаслідок обстрілу було пошкоджено понад 50% енергетичної інфраструктури країни, через що мільйони українців зіткнулися з перебоями в електропостачанні, опаленні та навіть постачанні водою.

Особливо постраждали електромережі у Харківській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях поблизу лінії фронту.

Завдяки зусиллям українських інженерів більшість електростанцій вже знову підключені до мережі, і у великих містах практично припинилися перебої з електрикою, проте вони зберігаються по областях.

"Ремонт енергетичної інфраструктури – це ключова інвестиція, яка потрібна сьогодні Україні, – зазначила віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані. – Це життєво важливо як відновлення країни, так відновлення роботи економіки".

На сьогодні Світовий банк зібрав на екстрене фінансування України вже понад 23 млрд доларів, включаючи кошти, обіцяні міжнародними донорами.

Згодом про це у телеграм повідомив у Денис Шмигаль.

"Щойно у Вашингтоні підписали угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде. Відновлення України розпочинається вже цього року, і енергетика — один з наших пріоритетів. Залучені від Світового банку кошти будуть скеровані на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області", - зазначив очільник уряду.

Також на зустрічі з представниками СБ, за словами Шмигаля, обговорили спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (Фінансовий рамштайн).

"Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни. Вдячні партнерам зі Світового банку за підтримку України та нашої програми відновлення, яка стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни", - додав урядовець.