У Туреччині закладено другий корабель для ВМС України
На одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі у п'ятницю, 18 серпня, відбулась церемонія закладки другого корабля типу "ADA" для ВМС України
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.
"В Туреччині за участі начальника штабу Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Андрія Тарасова у складі делегації Міністерства оборони України на чолі із заступником міністра оборони України Володимиром Гавриловим відбулась церемонія закладки другого корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже другий корвет, який Туреччина будуватиму для України у межах існуючих домовленостей. Роботи відбуваються відповідно графіків та укладених договорів.
- 2 липня командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, коли ВМС України матимуть нових чотири бойових кораблі. За його словами, відповідно до чинного контракту, будується два кораблі за кордоном. Третій та четвертий корабель планують будувати в Україні.
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