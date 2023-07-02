Як корвет "Іван Мазепа". ВМС України матимуть чотири нових бойових кораблі
Командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, коли ВМС України матимуть нових чотири бойових кораблі
Про це він повідомив у інтерв'ю АрміяInform.
"Попри повномасштабну російську агресію, з боку керівництва держави є підтримка й розуміння, що ми маємо будувати потужний флот та дивитися в майбутнє. Те, що наша перемога є неминучою, ми розуміємо, але, на жаль, противник і після того, як залишить нашу територію, все одне буде нашим сусідом", - зазначив він.
Неїжпапа наголосив, що для України важливо мати потужний флот і саме тому будівництво таких кораблів як корвет "Іван Мазепа" триває, і воно триває відповідно до графіка та навіть з його випередженням.
"Усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлене своєчасно, і вже наступного року цей корабель має увійти до складу ВМС. Оснащення корабля озброєнням визначене контрактом. На ньому будуть встановлені артилерійські системи калібром 76 та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби", - сказав він.
Віцеадмірал зазначив, що відповідно до чинного контракту, будується два кораблі за кордоном.
"Наступні ми планували будувати на території України, адже ми зобов’язані в майбутньому розвивати нашу суднобудівну галузь. Тому третій, четвертий корабель має вже будуватися в Україні", - додав він.
Окрім цього, Неїжпапа зазначив, що у Туреччині триває підготовка команди "Івана Мазепи". Спочатку екіпаж індивідуально опановуватиме техніку та озброєння, що встановлені на кораблі. А після проходження індивідуальної підготовки за спеціальностями вже триватиме загальна підготовка екіпажу, бо у складі турецького флоту є кораблі цього типу.
- 31 травня командувач ВМС Неїжпапа розповів, які кораблі та катери РФ знищено від початку повномасштабного вторгнення.
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