Про це він повідомив у інтерв'ю АрміяInform.

"Попри повномасштабну російську агресію, з боку керівництва держави є підтримка й розуміння, що ми маємо будувати потужний флот та дивитися в майбутнє. Те, що наша перемога є неминучою, ми розуміємо, але, на жаль, противник і після того, як залишить нашу територію, все одне буде нашим сусідом", - зазначив він.

Неїжпапа наголосив, що для України важливо мати потужний флот і саме тому будівництво таких кораблів як корвет "Іван Мазепа" триває, і воно триває відповідно до графіка та навіть з його випередженням.

"Усе озброєння, призначене для корабля, буде поставлене своєчасно, і вже наступного року цей корабель має увійти до складу ВМС. Оснащення корабля озброєнням визначене контрактом. На ньому будуть встановлені артилерійські системи калібром 76 та 205 мм, крилаті ракети, зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 км, засоби радіоелектронної боротьби", - сказав він.

Віцеадмірал зазначив, що відповідно до чинного контракту, будується два кораблі за кордоном.

"Наступні ми планували будувати на території України, адже ми зобов’язані в майбутньому розвивати нашу суднобудівну галузь. Тому третій, четвертий корабель має вже будуватися в Україні", - додав він.

Окрім цього, Неїжпапа зазначив, що у Туреччині триває підготовка команди "Івана Мазепи". Спочатку екіпаж індивідуально опановуватиме техніку та озброєння, що встановлені на кораблі. А після проходження індивідуальної підготовки за спеціальностями вже триватиме загальна підготовка екіпажу, бо у складі турецького флоту є кораблі цього типу.