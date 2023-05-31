Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Як бачимо з цифр у зведеннях, Силами оборони було знищено 18 кораблів і катерів. Це не тільки кораблі та катери, які знищені Військово-морські сили ЗСУ, це й кораблі, знищені Сухопутними військами, іншими підрозділами. Що стосується десантно-логістичних засобів – це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, ще два кораблі пошкоджено, вони досі перебувають у ремонті. Також ВМС знищили десантний катер типу "Серна" і кілька десантних катерів типу "Раптор", які використовували для операцій із захоплення острова Зміїний. Решта кораблів зараз перебувають у портах, які підконтрольні Російській Федерації", – повідомив Неїжпапа.

Довідка. Десантні катери проєкту 11770 (класу "Серна") – серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні. Катери проєкту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також підрозділів десанту із озброєнням (92 особи). Швидкість - 30 вузлів, що перевищує показники інших катерів аналогічного типу.

Патрульні катери проєкту 03160 "Раптор" – серія російських швидкохідних патрульних катерів прибережної зони. Це найбільш швидкісні морські судна, які стоять на озброєнні ВМФ Росії. Проєкт розроблений в КБ АТ "Ленінградський суднобудівний завод "Пелла" за завданням ВМФ Росії на основі шведських багатоцільових катерів CombatBoat 90 та фактично є ліцензійною версією шведського катера. Катери призначені для патрулювання прибережних акваторій (заток, лиманів, гирл річок) та акваторій військово-морських баз, проведення пошуково-рятувальних операцій, перекидання десанту в прибережній зоні морів, протоках і гирлах річок у світлий і темний час доби. А також для висвітлення надводної обстановки та перехоплення маломірних швидкісних цілей та доставки чи евакуації груп сил спеціальних операцій і морської піхоти