Російська армія за добу втратила 470 військових, 15 артсистем і 32 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
Українські військові з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 207 910 російських військових, 3802 танки та 3124 БПЛА
Про це 31 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 25.02.22 по 31.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 207 910 (+470) осіб ліквідовано
- танків - 3 802 (+0)
- бойових броньованих машин - 7 472 (+3)
- артилерійських систем - 3 460 (+15)
- РСЗВ - 575 (+0)
- засобів ППО - 333 (+1)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3 124 (+32)
- крилатих ракет - 1 107 (+0)
- кораблів /катерів - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6 230 (+11)
- спеціальної техніки - 454 (+0).
Дані уточнюються.
- За минулу добу ворог втратив 410 російських військових, 51 крилату ракету, 38 безпілотників та один танк.
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