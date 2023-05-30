Сили оборони за добу знищили 410 військових РФ, 51 крилату ракету та 38 дронів, - Генштаб ЗСУ
Українські військові за добу знищили 410 російських військових, 51 крилату ракету, 38 безпілотників та один танк
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно становили:
- Особового складу ‒ близько 207 440 (+410 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3802 (+1) одиниця
- Бойових броньованих машин ‒ 7469 (+2)
- Артилерійських систем – 3445 (+10)
- РСЗВ – 575 (+0)
- Засобів ППО ‒ 332 (+1)
- Літаків – 313 (+0)
- Гелікоптерів – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3092 (+38)
- Крилатих ракет ‒ 1107 (+51)
- Кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн - 62196219 (+12)
- Спеціальної техніки ‒ 454 (+1)
Інфографіка: facebook.com/GeneralStaff.ua
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