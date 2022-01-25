У турецькій Анталії вперше за 29 років випав сніг

Про це повідомляє СNN Türk.



У туристичному місті Анталія з середини минулого тижня температура повітря, яка раніше була вище сезонної норми, почала знижуватися.



Синоптики прогнозують, що висота снігового покриву в деяких районах досягне 20 см.



"Сніг, рівень якого досяг 2-6 см, спостерігається в прибережних частинах міста і на заході. Очікується, що на сході (в районі Ібради, Аксеки і Гюндогмуш), на височинах в районах Манавгат, Серік, Аланія і Газіпаша висота снігового покриву перевищить 20 см", - повідомили в регіональному управлінні метеорології.



Очікується, що снігопад припиниться тільки вранці 26 січня.



Місцеві жителі не спали всю ніч в очікуванні снігопаду. Востаннє сніг в Анталії бачили 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.

Нагадаємо, через снігопад турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула.