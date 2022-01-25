У турецькій Анталії вперше за 29 років випав сніг
У турецькому курортному місті Анталія вперше за майже 30 років випав сніг
Про це повідомляє СNN Türk.
У туристичному місті Анталія з середини минулого тижня температура повітря, яка раніше була вище сезонної норми, почала знижуватися.
Синоптики прогнозують, що висота снігового покриву в деяких районах досягне 20 см.
"Сніг, рівень якого досяг 2-6 см, спостерігається в прибережних частинах міста і на заході. Очікується, що на сході (в районі Ібради, Аксеки і Гюндогмуш), на височинах в районах Манавгат, Серік, Аланія і Газіпаша висота снігового покриву перевищить 20 см", - повідомили в регіональному управлінні метеорології.
Очікується, що снігопад припиниться тільки вранці 26 січня.
Місцеві жителі не спали всю ніч в очікуванні снігопаду. Востаннє сніг в Анталії бачили 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.
- Нагадаємо, через снігопад турецька влада тимчасово призупинила всі польоти в аеропорту Стамбула.
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