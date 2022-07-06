У твіттері підробили сторінку Залужного

Про це повідомляє Генштаб України.

У Генштабі відзначили, що у Залужного немає профілів у Twitter.

"❗️УВАГА! ФЕЙК❗️ Акаунт https://mobile.twitter.com/ValriZaluzhnyi у твіттері - фейковий. Офіційної сторінки Головнокомандувача Збройних Сил України у цій соціальній мережі немає", - йдеться у повідомленні.

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