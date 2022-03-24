У Варшаві 25 березня пройде акція на підтримку України: вимагатимуть закрити небо та ввести ембарго на російські нафту й газ у ЄС

Про це організатори події Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Центр Протидії Корупції і Euromaidan-Warszawa повідомили у Facebook.



У цей день, як відомо, Польщу має відвідати із офіційним візитом президент США Джо Байден.



Організатори акції вимагають від уряду Штатів та країн-членів НАТО негайної підтримки України у війні з Росією.



"Голос українського народу має бути почутий!" - пишуть організатори.



Під час акції відбудеться спеціальний перформанс, у якому візьмуть участь українці та громадяни інших європейських країн.



"Кількість жертв російських злочинів серед цивільного населення України росте з кожною годиною. Ця акція проводиться, аби нагадати політикам, що виграти війну Україні допоможуть не їхні обіцянки, а реальні поставки зброї. Така зброя має бути поставлена зараз", - стверджують організатори акції.



Серед їх вимог на першому місці стоїть питання закриття неба над Україною від російських атак та надання країнами НАТО та ЄС Україні зброї, необхідної для захисту українського неба від російських бомб та ракет, включаючи зенітно-ракетні системи середньої та великої дальності.



Крім того, акція закликатиме збільшити кількість санкцій проти путінського режиму в Росії та олігархів, які зберігають Путіна при владі. Зокрема мова йде і про повне ембарго на російські нафту та газ у ЄС.



"НАТО, ЄС та інші країни, які підтримують вільну Україну, досить обіцянок, час діяти! Україна зараз є щитом Європи і вона потребує вашої рішучої підтримки", - заявляють організатори благодійної акції.

Країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі