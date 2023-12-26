У Великій Британії на Святвечір зафіксували рекордно теплу погоду
Британські метеорологи заявили про найтеплішу з 1997 року погоду на Святий Вечір в багатьох частинах країни
Про це повідомляє Sky News.
"Температура у неділю сягала 15 градусів за Цельсієм у багатьох місцях по всій Великій Британії. Найвища температура – 15,3 градуса за Цельсієм – була у двох місцях: у Гітроу та в Сіппенгемі, Беркшир", - заявили метеорологи.
Зазначається, що найтепліший Святвечір за всю історію спостережень у країні був зафіксований у 1931 році, коли в Абердіні та Банфі, що в Шотландії, температура становила 15,5°C.
На сьогодні, 25 грудня, метеорологи очікують, що в деяких частинах Великої Британії температура досягатиме 14°C.
Навряд чи сьогодні в країні температура перевищить найтепліший день на Різдво за всю історію спостережень, коли в 1920 році температура досягла 15,6°C.
Однак синоптик Метеорологічної служби Ден Страуд припустив, що це Різдво може стати "найтеплішим різдвяним днем з 2016 року", коли температура у Великій Британії досягла 15,1°C.
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