У Великій Британії на Святвечір зафіксували рекордно теплу погоду

Про це повідомляє Sky News.

"Температура у неділю сягала 15 градусів за Цельсієм у багатьох місцях по всій Великій Британії. Найвища температура – 15,3 градуса за Цельсієм – була у двох місцях: у Гітроу та в Сіппенгемі, Беркшир", - заявили метеорологи.

Зазначається, що найтепліший Святвечір за всю історію спостережень у країні був зафіксований у 1931 році, коли в Абердіні та Банфі, що в Шотландії, температура становила 15,5°C.

На сьогодні, 25 грудня, метеорологи очікують, що в деяких частинах Великої Британії температура досягатиме 14°C.

Навряд чи сьогодні в країні температура перевищить найтепліший день на Різдво за всю історію спостережень, коли в 1920 році температура досягла 15,6°C.

Однак синоптик Метеорологічної служби Ден Страуд припустив, що це Різдво може стати "найтеплішим різдвяним днем з 2016 року", коли температура у Великій Британії досягла 15,1°C.