У Великій Британії здійснили перший у світі успішний політ на синтетичному паливі

Про це повідомляє Sky News.



Надлегкий літак Ikarus C42 здійснив перший короткий переліт лише на синтетичному паливі.



Політ було здійснено завдяки партнерству з Zero Petroleum. Їхнє синтетичне паливо UL91 виготовляється із суміші водню та діоксиду вуглецю. Таким чином, його можна добувати із таких відновлюваних джерел енергії, як вітер або сонце.



У порівнянні зі звичайним паливом воно зменшує вуглецеві викиди на 80-90%.



Міністр оборонних закупівель Джеремі Квін заявив, що це "інновація" світового масштабу.



Начальник авіаційного штабу Майк Вігстон підкреслив, що зміна клімату - це глобальний виклик, який загрожує безпеці та благополуччю всього світу.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb