У Великій Британії здійснили перший у світі успішний політ на синтетичному паливі
Повітряні сили Великої Британії провели перший у світі успішний політ з використанням синтетичного палива та встановили рекорд Гіннеса
Про це повідомляє Sky News.
Надлегкий літак Ikarus C42 здійснив перший короткий переліт лише на синтетичному паливі.
Політ було здійснено завдяки партнерству з Zero Petroleum. Їхнє синтетичне паливо UL91 виготовляється із суміші водню та діоксиду вуглецю. Таким чином, його можна добувати із таких відновлюваних джерел енергії, як вітер або сонце.
У порівнянні зі звичайним паливом воно зменшує вуглецеві викиди на 80-90%.
Міністр оборонних закупівель Джеремі Квін заявив, що це "інновація" світового масштабу.
Начальник авіаційного штабу Майк Вігстон підкреслив, що зміна клімату - це глобальний виклик, який загрожує безпеці та благополуччю всього світу.
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