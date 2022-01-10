У Великій Британії знайшли скелет величезного "морського дракона"

Про це повідомляє The Guardian.



Скелет іхтіозавра довжиною 10 м уже назвали однією з найголовніших знахідок в історії британської палеонтології.



Залишки "морського дракона" знайшли на території водосховища Ратленд-Вотер.



Іхтіозавр віком близько 180 млн років, що важить близько тонни, є найбільшою і найкраще збереженою скам’янілістю, коли-небудь знайденою у Великій Британії.



Іхтіозаврів називають "морськими драконами" через те що вони, як правило, мають дуже великі зуби та очі. Уперше вони були виявлені британською колекціонеркою скам'янілостей та палеонтологинею Мері Еннінг на початку ХІХ ст.



"Це справді безпрецедентне відкриття та одна з найбільших знахідок у британській палеонтологічній історії", - заявив палеонтолог Дін Ломакс.



Останки тварини були викопані командою експертів зі всієї Великої Британії у серпні та вересні 2021 року.



Довідка: Іхтіозаври - вид вимерлих хижих морських плазунів мезозойської ери. Були живородними тваринами, довжина варіювалася від 1 до 20 м. Вперше вони з’явилися близько 250 млн років тому та вимерли 90 млн років тому. За своєю загальною формою тіла тварини нагадували дельфінів.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb