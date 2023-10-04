У Венеції автобус упав з шляхопроводу: загинула щонайменше 21 людина

Про це повідомляє Аnsa.it

Аварія сталася близько 20:00 на естакаді. Автобус пробив парапет, упав з 10 м і спалахнув, в результаті чого деякі з перших знайдених жертв згоріли живцем. Транспортний засіб працював на метані, тому загорівся відразу після удару.

Кількість загиблих становить 21 людину, з них двоє дітей, ще 12 поранених і кілька зниклих безвісти. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів, тому кількість жертв може зростати.

Через аварію призупинили залізничне сполучення між Местрою та Венецією, тому що автобус впав біля колій. Місцевий орган охорони здоров'я Венеції активував протокол "серйозних надзвичайних ситуацій", який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик персоналу на роботу.

На місці трагедії працюють пожежники та щонайменше 50 машин швидкої допомоги, які повідомляють про велику кількість загиблих, також район патрулює поліція

Туристи в автобусі прямували до готелю кемпінгу "Ху" у Маргері. Гостям надається трансфер до Венеції, що відправляється прямо від готелю. Зараз кемпінг закритий і не робить жодних заяв.