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Інфографіка

У вересні споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%

9 жовтня, 2023 понедiлок
17:26
Економіка Продукти

У вересні ціни в Україні зросли на 0,5%, а з початку року - на 3,0%. Найбільше подорожчали одяг, взуття, транспорт та освіта. Найбільше здешевшали овочі та фрукти

Про це інформує Державна служба статистики України.

Ціни на товари та послуги в Україні у вересні 2023 року були на 0,5% вищі, ніж у серпні, і на 3,0% вищі, ніж на початку цього року. А вартість товарів та послуг, які не залежать від сезонних чинників, податків та адмінрегулювання, у вересні були на 0,9% вищі, ніж у серпні, і на 4,2% вищі, аніж у січні.

Минулого місяця ціни на їжу та безалкогольні напої зменшилися на 0,5%. Найбільше, а саме на 9,7% здешевшали овочі. Також вартість знизилася на фрукти, зернові продукти, рис, соняшникову олію, рибу та рибні продукти. Ціни на 5,1–0,4% нижче, ніж у серпні.

соціологія

Водночас на 12,3% зросли ціни на яйця, а також на 1,3–0,5% подорожчали масло, цукор, м’ясо та м’ясні продукти, сало, хліб, молоко. Вартість алкоголю та тютюну збільшилися на 0,7%, оскільки тютюнові вироби подорожчали на 1,4%. Одяг і взуття здорожчали на 7,8%, у тому числі взуття – на 8,2%, одяг – на 7,6%.

Ціни на транспорт піднялися на 2,2% головним чином через зростання цін на паливо та мастила на 4,9%. Водночас на 3,2% знизився проїзд у залізничному пасажирському транспорті. Послуги освіти зростали в ціні на 9,9%, а саме: середня освіта – на 13,9%, вища освіта – на 11,5%, дошкільна освіта – на 5,4%.

  • Інститут економічних досліджень повідомляв, що у серпні вперше за більш ніж два роки споживча інфляція повернулася до однозначного показника. Усе завдяки дешевим овочам. А от в енергетиці останній місяць літа підкачав: спекотні серпневі дні та журчання кондиціонерів збільшили споживання світла, тоді як енергоблоки АЕС і ТЕС були на ремонті. Відтак, Україні довелося вдатися до аварійного імпорту електроенергії.
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