Що відбувається в економіці: ціни, врожай, енергетика

Якою була серпнева погода в економіці, показав у своєму щомісячному макроекономічному моніторингу Інституту економічних досліджень.

Отже, про що ви дізнаєтеся далі:

Що відбувалося з цінами в серпні?

Яка ситуація в енергетиці?

Як зупинка морських портів вплинула на торгівлю?

Чи вистачить грошей у бюджеті?

Що відбувалося з цінами в серпні?

У серпні ціни в Україні зросли на 8,6% порівняно з серпнем-2022, свідчать дані Держстату. І це – хороша новина, оскільки попередні два роки інфляція обраховувалася двозначним показником. Скажімо, в липні вона складала 11,3% в річному вимірі, в червні - 12,8%.

Фото: Інститут економічних досліджень

Цьому сприяли чинники, які й раніше стримували зростання цін: споживчий попит хоч і відновлюється, але помірними темпами, Нацбанк витрачає мільярди доларів на утримання фіксованого курсу гривні. Крім того, свою роль відіграють сприятливі ціни на товари українського експорту на світовому ринку.

Але був і бустерний фактор: обвал цін на овочі в серпні. Зазвичай влітку овочі дешевшають на 15-25%, але минулого місяця ціни на овочі знизились на 37,6%. Ймовірно, це сталося через гарний урожай, а також наклалася висока база порівняння – торік у серпні через перебої з постачанням овочі були дорогими.

Варто додати, що обмежені потужності зі зберігання овочів змушують бізнеси продавати їх в сезон за нижчими цінами в роки високих врожаїв.

Через обвал цін на овочі у серпні до липня зафіксована дефляція, тобто падіння споживчих цін на 1,4%, а в липні у порівнянні з червнем ціни знизилися до 0,6%. Ціни могли б просісти ще більше, якби не повернення акцизу та ПДВ на паливо з 1 липня.

Яка ситуація в енергетиці

Україна продовжує ремонтувати енергоблоки АЕС і ТЕС як планово, так і аварійно. Це знижує виробництво електроенергії. Серпнева спека спровокувала зростання споживання світла, через що Україні довелося просити аварійну допомогу в Румунії, Польщі та Молдови та імпортувати звідти електроенергію. Загальний серпневий імпорт електроенергії зріс на 57,6%, а експорт залишався на мінімальному рівні.

Фото: Інститут економічних досліджень

Втім, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) занепокоєна тим, що Укренерго не задіяло ТЕС для покриття дефіциту. Планувалося, що влітку ТЕС згенерують світла на 13% більше.

При цьому на кінець серпня завершено ремонти 70% підконтрольних Україні потужностей атомної генерації.

З початком осені Україна повернулася до експорту електроенергії у профіцитні години.

Якщо ж говорити про газ, то в газосховищах накопичено близько 13 млрд кубометрів. Це менше на 1,7 млрд кубометрів, ніж запланував Кабмін. Урядовий план враховує ризики, що Росія поновить обстріли енергетичних об’єктів і виникне потреба в додатковій генерації електроенергії.

Водночас Нафтогаз наполягає на тому, що 13 млрд кубометрів газу достатньо для проходження опалювального сезону. Поки що компанія не планує імпортувати газ, але має кредит ЄБРР на 300 млн євро і за потреби готова використати його для накопичення додаткових резервів газу задля генерації електроенергії.

Як зупинка морських портів вплинула на торгівлю

Хоча в минулому місяці Україні таки вдалося вивести з портів чотири заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії судна, торгівля через морпорти зупинилася. Натомість поставки через річкові порти зросли на 14% в порівнянні з липнем.

Разом з тим, з кінця серпня британські літаки заступили на патрулювання Чорного моря для стримування Росії від ударів по кораблях з українським зерном.

Поставки залізницею в серпні порівняно з липнем не зросли, але збільшилися порівняно з серпнем-2022 на 14%. Найбільше залізниця перевозила в минулому місяці будматеріали та кам’яне вугілля, залізну й марганцеву руду та зерно.

Невирішеною проблемою залишається зростання черг вагонів на молдовському та румунському кордонах. Так, критична ситуація склалася на станції Рені, де на 5 червня стояло 878 вагонів. Загалом в серпні черга вагонів зросла до 10,3 тис. вагонів на різних станціях.

Фото: Інститут економічних досліджень

Водночас вартість експорту в ЄС нижча за торішні показники, оскільки в п’ятьох країнах ЄС, що є сусідами України, діють обмеження на імпорт української сільгосппродукції. Так, в середньому за останній рік вітчизняні експортери поставляли в ЄС товарів на $2,2 млрд на місяць, а в серпні – на $2 млрд.

Загалом зупинка морських портів і припинення зернової угоди вплинула на географію українського товарного експорту: до 73% зросла частка експорту в ЄС і стрімко скоротилися поставки до Туреччини, Китаю та інших країн, куди логістика пролягає через море.

Загалом же товарний експорт за січень-серпень склав $24,5 млрд, що на 15% менше за той же період 2022 року. А от імпорт товарів продовжує зростання: +19% або $41,1 млрд за останні вісім місяців у річному порівнянні.

Чи вистачить грошей в бюджеті

Хоча нижча інфляція та міцніший курс гривні до долара звучить як гарна новина, для бюджету це виклик. Проблема полягає в тому, що бюджет обраховували, виходячи з інших припущень: згідно з прогнозом у держбюджеті, гривня мала послабшати, інфляція – зрости, а війна – закінчитися в середині цього року.

Стримування курсу гривні центробанком означає, що в бюджет від імпорту, який надходить у валюті, потрапляє менше гривневого еквівалента, ніж очікувалося. Відтак, у серпні митниця недовиконала план на 4,7%.

Серпневий дефіцит бюджету Міністерство фінансів профінансувало традиційно коштом зовнішніх запозичень. Так, у серпні від ЄС надійшов регулярний транш макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро.

Крім того, Мінфінові вдалося залучити на внутрішньому ринку 26,5 млрд грн на внутрішньому ринку (ці кошти пішли на погашення внутрішнього боргу). При цьому дохідність по облігаціях внутрішньої держпозики (ОВДП) знизилась через нижчу облікову ставку Нацбанку.

Фото: Інститут економічних досліджень

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, наступного року Україні знадобиться ще $42 млрд міжнародної допомоги. Наразі зобов’язання, які міжнародні партнери вже взяли на себе, не передбачають виділення такої суми.

Як і раніше, понад половини видатків бюджету – це витрати на оборону і безпеку. Ці статті мають залишитися ключовими та в видатках держбюджету-2024. У ньому планується збільшити мінімальну зарплату з нинішніх 6700 грн до 7100 грн з січня і ще раз – до 8000 грн з липня наступного року. Проєкт бюджету на 2024 рік уряд має подати до 15 вересня.

Важливо й те, що у 2024 році на Україну очікують складні переговори з приводу врегулювання виплат зовнішнього боргу, який держава брала раніше. І тут в уряду два шляхи: або замороження виплат, або, що більш імовірно, реструктуризація боргу.

