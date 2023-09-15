У вересні ЗСУ знищили 442 ворожі установки ствольної артилерії та виходять на паритет у цій зброї, - пресофіцер 26-ої артбригади

Про це повідомив пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в етері телеканалу "Еспресо".

"Завдяки артилерії ми маємо значні успіхи. Ми виходимо на паритет саме зі ствольною артилерією. Це дуже значне досягнення", - зазначив Калашніков.

Військовий додав, що ворог не перестає бити по позиціях ЗСУ з артилерії, але завдяки просуванню наших військ, особливо в Андріївці, де є панівні висоти, українська армія зможе повністю контролювати вогнем значну частину траси 0513.

"Південний фланг на сьогодні для РФ не приносить нічого доброго. На півночі ведуться бої, окупанти намагаються наступати. Більш активним є південний фланг, де ЗСУ мають просування. Тут можна констатувати, що ворог відійшов до залізниці, саме там намагається закріпитися. Там, де Курдюмівка - ворог відходить за залізницю. Також намагається зробити свої оборонні рубежі по трасі 05,13, що йде на Горлівку. Ворог задіює там всі свої наявні резерви, зокрема підрозділи 31-ої окремої десантної штурмової бригади РФ, підрозділи 4-ої мотострілецької бригади 2-го АК та підрозділи танкового полку", - підсумував Олег Калашніков.